Questa sera, domenica 27 marzo 2022, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 27 marzo 2022, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Nella puntata di questa sera si continua a parlare della guerra in Ucraina con il conduttore Giuseppe Brindisi per tutti gli ultimi aggiornamenti. Nel corso della serata reportage esclusivi dai luoghi del conflitto, inchieste sulla disinformazione e le fake news che sembrano caratterizzare questa guerra, e le analisi sull’auspicata fine dei combattimenti. Esperti, anche ucraini e russi, opinionisti e politici commenteranno le ultime mosse del presidente russo Wladimir Putin e le conseguenti reazioni del suo “rivale” Volodymyr Zelensky. Ospite d’eccezione della puntata di oggi, l’ex presidente dell’Ucraina Petro Poroshenko, che sta conducendo la resistenza armata di Kiev contro i soldati russi.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, domenica 27 marzo 2022, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.