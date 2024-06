Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 26 giugno 2024

Questa sera, mercoledì 26 giugno 2024, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 26 giugno 2024, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

In apertura di puntata, l’estate italiana, i rincari e la polarizzazione fra il Nord, ancora nella morsa del freddo e dei fenomeni estremi, e il Sud, preda invece della siccità. A seguire, il caso di Monsignor Carlo Viganò, sotto processo per scisma da parte del Dicastero per la dottrina della fede. L’ex nunzio apostolico in Usa ha criticato più volte papa Francesco, arrivando a negarne la legittimità e a rifiutare il Concilio Vaticano II. Proseguirà, inoltre, l’inchiesta sui rischi legati alla chirurgia estetica low cost e gli ultimi aggiornamenti sul processo ad Alessandro Impagnatiello, che sarà sottoposto a perizia psichiatrica.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, 26 giugno 2024, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.