Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 23 settembre 2022

Questa sera, venerdì 23 settembre 2022, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 23 settembre 2022, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Zona Bianca torna stasera, 23 settembre, eccezionalmente in onda di venerdì con una puntata interamente dedicata alle elezioni politiche di domenica 25 settembre. Prima dell’inizio del silenzio elettorale, Giuseppe Brindisi intervista il Presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, il Ministro degli Esteri e leader di Impegno Civico Luigi Di Maio, il segretario della Lega Matteo Salvini, il leader di Italia Viva Matteo Renzi e il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Tra gli altri ospiti: l’esponente di Fratelli d’Italia Elisabetta Gardini, il deputato del Partito Democratico Emanuele Fiano, il Governatore della Regione Liguria Giovanni Toti e il segretario nazionale di +Europa Benedetto Della Vedova.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, venerdì 23 settembre 2022, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.