Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 22 settembre 2021

Questa sera, mercoledì 22 settembre 2021, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 22 settembre 2021, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni

Al centro della puntata un “faccia a faccia” tra Giuseppe Brindisi e chi, nel mondo No-vax, sta attaccando lui e la sua trasmissione da giorni per aver difeso la campagna vaccinale. Partendo dai numeri e dai fatti, ci sarà un approfondimento sull’arrivo imminente del “super green pass” che cambierà il mondo del lavoro e sulla terza dose di vaccino. E, a proposito di terza dose, le telecamere della trasmissione andranno in Israele per vedere com’è la situazione nel paese più avanti di tutti nella somministrazione. A seguire, uno spazio per fugare dubbi e paure sul tema vaccini e Covid: si parlerà di complotti e bufale, con un focus sulle cure domiciliari. Infine, con un’intervista ad Alessandro Zan, si affronterà il tema del suo ddl e delle parole del Papa sulle unioni civili.

Zona bianca: gli ospiti

Tra gli ospiti della puntata: la vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato Licia Ronzulli, la capogruppo del Pd al Senato Simona Malpezzi, il senatore del Movimento 5 Stelle Mario Michele Giarrusso, il deputato di Fratelli d’Italia Andrea Delmastro delle Vedove, il deputato del Pd Alessandro Zan, Guido Rasi, Alessandro Meluzzi, Vladimir Luxuria, Diego Fusaro, Paolo Brosio e Alessandro Cecchi Paone.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, mercoledì 22 settembre 2021, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.