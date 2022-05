Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 22 maggio 2022

Questa sera, domenica 22 maggio 2022, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 22 maggio 2022, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata di oggi, gli ultimi sviluppi della guerra russo-Ucraina, che saranno analizzati con testimonianze e servizi esclusivi, a partire da quello che sta succedendo nell’acciaieria di Azovstal fino alle prossime mosse di Putin. Ospiti della puntata, le Pussy Riot, le femministe punk russe che si oppongono allo zar. Un focus sarà dedicato al vaiolo, ennesimo e inaspettato allarme per gli italiani dopo il Covid, che già ha scatenato polemiche contro i virologi.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, domenica 22 maggio 2022, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.