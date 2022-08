Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 22 agosto 2022

Questa sera, lunedì 22 agosto 2022, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 22 agosto 2022, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Oggi scade il termine per la presentazione delle liste dei candidati ai vari collegi, questo sarà il tema principale a cui si aggiungeranno le polemiche tra i partiti; la questione della crescita dei prezzi; il reddito di cittadinanza e infine il caso della madonna che piange a Civitavecchia. Il conduttore intervisterà il ministro degli Esteri e leader di Insieme per il Futuro Luigi Di Maio e il presidente della Regione Veneto Luca Zaia in merito alla stretta attualità politica. Il tutto quando manca poco più di un mese alle elezioni e non si placano le polemiche nei vari partiti sulle candidature. Nel corso della serata si parlerà dei rincari in bolletta, che continuano a mettere in difficoltà le famiglie e le imprese, e delle polemiche attorno al reddito di cittadinanza che per alcune forze politiche deve essere abolito e per altre completamente rivisto. Spazio, poi, a un approfondimento sulle misure che potrebbero essere introdotte in autunno per il contenimento del Covid-19. Infine, focus sul caso della Madonnina piangente di Civitavecchia che, dopo 25 anni dall’ultima presunta lacrimazione, torna al centro del dibattito pubblico.

Dove vedere il programma in tv e streaming

