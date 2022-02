Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 2 febbraio 2022

Questa sera, mercoledì 2 febbraio 2022, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 2 febbraio 2022, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Torna questa sera, nella versione Dentro la Zona bianca, il programma di attualità e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi in prima serata su Rete 4. Nella puntata di oggi grande attenzione alle nuove regole per la gestione della pandemia, tra multe per chi non si vaccina e obbligo di green pass. Ma tutte queste restrizioni stanno mettendo in crisi anche il mondo della ristorazione? Nel corso della serata, spazio anche alle inchieste della trasmissione per svelare i trucchetti dei no-vax per non vaccinarsi. E poi un approfondimento sui medici contrari al vaccino, finiti al centro della cronaca per le loro cure alternative.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, mercoledì 2 febbraio 2022, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.