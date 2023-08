Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 2 agosto 2023

Questa sera, mercoledì 2 agosto 2023, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 2 agosto 2023, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

La situazione climatica in Italia, con gli ingenti danni provocati al Nord dal maltempo e i persistenti roghi che stanno colpendo il Sud, sarà uno dei temi al centro della puntata. Spazio anche a un approfondimento sui complottisti del clima e sulle fake news che diffondono. Nel corso della serata, un’ampia pagina sarà poi dedicata alle proteste degli ex percettori per la fine del reddito di cittadinanza. E ancora, con nuovi documenti e testimonianze, continua l’inchiesta sul killer Luca Delfino, da pochi giorni scarcerato e trasferito nella Rems di Genova Pra’. Infine, focus sul mondo delle diete e sui metodi per dimagrire più seguiti dagli italiani.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, mercoledì 2 agosto 2023, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.