Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 19 giugno 2022

Questa sera, domenica 19 giugno 2022, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 19 giugno 2022, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Tra gli argomenti della puntata, l’emergenza degli stagionali legata anche al reddito di cittadinanza che ha messo in crisi, da Nord a Sud, molti operatori del turismo. Si parlerà poi della piccola Elena Del Pozzo, la bambina di 5 anni uccisa dalla mamma a Catania, con video e testimonianze esclusivi, per ricostruire il terribile fatto di cronaca che ha scosso l’Italia in questi giorni. Un altro tema della serata sarà la castità prima del matrimonio, appena auspicata dal Papa, che sta facendo discutere anche all’interno della stessa Chiesa. Tra gli ospiti: il leader della Lega Matteo Salvini.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, domenica 19 giugno 2022, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.