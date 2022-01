Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 19 gennaio 2022

Questa sera, mercoledì 19 gennaio 2022, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 19 gennaio 2022, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Una puntata ricca di inchieste e approfondimenti: da una parte il caos sul sistema tamponi e le problematiche relative al green pass, dall’altra le cure domiciliari per la gestione dei positivi e le piazze di no-vax che pian piano stanno riprendendo a far sentire la loro voce. Sullo sfondo la partita del Quirinale, a cinque giorni dal voto, con un focus con Augusto Minzolini e Tommaso Labate. Non mancherà anche uno spazio sulle truffe: ospite tra gli altri Gianna Orru, la mamma di Valeria Marini.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, mercoledì 19 gennaio 2022, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.