Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 19 febbraio 2023

Questa sera, domenica 19 febbraio 2023, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 19 febbraio 2023, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata il tema della sicurezza nel nostro Paese, con collegamenti dalle città in cui si concentrano più casi di criminalità e furti.

In vista dell’abolizione delle agevolazioni indette dall’attuale governo, un approfondimento anche sul superbonus e sui cosiddetti “furbetti” che ne hanno approfittato.

Nel corso della serata, si tornerà a parlare di Gina Lollobrigida e del suo discusso testamento.

Infine, focus sui palloni spia o oggetti volanti non identificati, da poco abbattuti nei cieli Usa.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, domenica 19 febbraio 2023, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.