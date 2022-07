Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 18 luglio 2022

Questa sera, lunedì 18 luglio 2022, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 18 luglio 2022, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Com’è inevitabile oggi sarà dato ampio spazio alla crisi di governo. Lo scorso giovedì, infatti, il Movimento 5 Stelle ha scelto di non votare la fiducia al governo presieduto da Mario Draghi. A causa di questa decisione, il Premier ha scelto di rassegnare le proprie dimissioni. Cosa, questa, che però ha trovato l’opposizione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Quest’ultimo, infatti, ha rigettato le dimissioni di Draghi, invitandolo a prendersi qualche altro giorno per riflettere. Il Premier dovrà presentarsi al Parlamento nella giornata di mercoledì. Alla Camere, Draghi dovrà comunicare la propria decisione finale. Nel corso della puntata Giuseppe Brindisi dedicherà spazio anche alla pandemia da Covid-19. Negli ultimi giorni, infatti, sono in continuo aumento i casi di positività al virus. Per commentare questi ultimi sviluppi, il conduttore intervisterà Silvio Garattini.

Una parentesi verrà dedicata al fenomeno dell’immigrazione, in uno scenario in cui gli sbarchi in Italia continuano ad aumentare e si verificano sempre più spesso episodi di violenza da parte di ragazzi di seconda generazione che non riescono a integrarsi. Infine, un commento sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi che ha lasciato sgomenti molti fan.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, lunedì 18 luglio 2022, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.