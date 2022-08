Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 18 agosto 2022

Questa sera, giovedì 18 agosto 2022, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 18 agosto 2022, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Tra i temi della puntata di stasera non si può non parlare di politica, in vista del voto del 25 settembre, con un focus particolare sui dissidi all’interno dei partiti per la scelta delle candidature di personaggi No-Vax. Si parlerà anche di inflazione e dei prezzi alle stelle per famiglie e imprese, e di omofobia in Italia, come il caso di Salerno, dove il padre avrebbe accoltellato la figlia e la compagna a causa della loro relazione. Non mancheranno gli ospiti: il leader di Italexit, Gianluigi Paragone e la cantante Iva Zanicchi. Come anticipato, si parlerà del fatto che i partiti sono costretti a fronteggiare i dissidi interni per le candidature e le esclusioni eccellenti dalle liste. Poi gli italiani sono alle prese con le bollette sempre più pesanti, che gravano sul bilancio di famiglie e aziende. Inoltre, sul tema della povertà, ci si interroga sulla fine del reddito di cittadinanza nel caso in cui prevalessero le forze politiche che vogliono abolirlo.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, giovedì 18 agosto 2022, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.