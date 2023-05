Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 14 maggio 2023

Questa sera, domenica 14 maggio 2023, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 14 maggio 2023, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata la protesta degli studenti contro il caro affitti, documentata con reportage e testimonianze. Nel corso della serata, ci sarà inoltre un focus sugli effetti del carovita sulle famiglie e, in particolar modo, sui pensionati italiani. E ancora, i documenti sul giallo dell’orsa JJ4: secondo una nuova perizia non sarebbe stata lei ad aggredire Andrea Papi, il runner 26enne ucciso in Trentino alcune settimane fa. Infine una pagina dedicata alle più recenti provocazioni degli attivisti di “Ultima Generazione”, con le testimonianze dei protagonisti in studio.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, domenica 14 maggio 2023, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.