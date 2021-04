Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 14 aprile 2021

Questa sera, mercoledì 14 aprile 2021, su Rete 4 in prima serata dalle 21.20 va in onda Zona Bianca, il nuovo talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Un titolo che è anche un auspicio, la fine di questo tempo d’attesa e la speranza di un ritorno alla normalità. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 14 aprile 2021, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Nel corso della serata, tanti i servizi e i temi al centro del dibattito: ampio spazio sarà dedicato, con reportage e testimonianze, alle tensioni sociali per le chiusure. Da giorni ormai proseguono nelle piazze di tutta Italia le proteste delle categorie produttive, manifestazioni per la maggior parte pacifiche che sono però, talvolta, degenerate in episodi di violenza.

E ancora, la trasmissione Zona bianca mostrerà in esclusiva immagini video del pranzo di Zlatan Ibrahimovic e alcuni commensali, avvenuto pochi giorni fa in un ristorante milanese nonostante la zona rossa. Si tratta di un episodio che sta facendo molto discutere anche perché il calciatore è testimonial anti-Covid per la Regione Lombardia. Non mancherà poi l’appuntamento con il viaggio di Toni Capuozzo che, questa settimana, racconterà la storia di alcuni impiegati di un’azienda di Como che rischiano il posto di lavoro con lo sblocco dei licenziamenti.

Tra gli altri ospiti della puntata di stasera di Zona bianca: l’eurodeputata Alessandra Moretti (Pd), il senatore Maurizio Gasparri (FI); Mario Giordano e Maria Giovanna Maglie. Opinionisti fissi del programma: il direttore de “Il Riformista” Piero Sansonetti e il sociologo Luca Ricolfi.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, mercoledì 14 aprile 2021, alle ore 21,25 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

