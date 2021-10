Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 13 ottobre 2021

Questa sera, mercoledì 13 ottobre 2021, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 13 ottobre 2021, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni

Stasera, mercoledì 13 ottobre 2021, il conduttore del programma Giuseppe Brindisi commenterà, insieme ai suoi ospiti, le violenze di piazza sfociate nell’assalto alla sede della Cgil di sabato scorso a Roma e culminate con l’arresto di alcuni leader di Forza Nuova. Come sempre tanti ospiti, tra cui il magistrato Angelo Giorgianni, che era sul palco a manifestare contro il green pass e le istituzioni e che sarà intervistato da Giuseppe Brindisi. Nel corso della puntata un approfondimento sarà dedicato a ciò che è andato storto in quella piazza, alle eventuali responsabilità e all’accusa rivolta ad alcuni partiti di strizzare l’occhio al mondo dell’estrema destra. Spazio anche alle inchieste di Zona Bianca con un focus su chi si approfitta dei No-vax. Dai comitati per le cure domiciliari ai più tradizionali “maghi”, che promettono uno scudo dal Covid sotto lauto compenso.

Zona bianca: gli ospiti

Tra gli ospiti della puntata: Emanuele Fiano, Maurizio Gasparri, Vittorio Sgarbi, Francesco Borgonovo, Sabrina Scampini, Alessandro Cecchi Paone, Roberto Poletti, Raffaele Morelli e Sandra Milo.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, mercoledì 13 ottobre 2021, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione ondemand.