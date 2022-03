Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 13 marzo 2022

Questa sera, domenica 13 marzo 2022, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 13 marzo 2022, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Nel corso della puntata, gli inviati sui vari fronti del conflitto russo ucraino informeranno in diretta su quanto sta accadendo in queste ore cruciali nel cuore dell’Europa. Con l’aiuto di esperti, opinionisti e politici, si cercherà di rispondere alle domande che tutti ci poniamo di fronte alla guerra: quando finirà, ma soprattutto, quali sono le ragioni dell’Ucraina e perché la diplomazia non riesce a fermare Vladimir Putin.

Poi si passerà a un focus sulle conseguenze economiche del confitto che mettono a dura prova il nostro Paese dopo due anni di pandemia. E, infine, un approfondimento sulla disinformazione e le fake news che sembrano connotare questa guerra.

Tra gli ospiti della serata annunciati: il generale di corpo d’armata Claudio Graziano, presidente del Comitato militare dell’Unione europea.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, domenica 13 marzo 2022, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.