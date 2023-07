Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 12 luglio 2023

Questa sera, mercoledì 12 luglio 2023, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 12 luglio 2023, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

In primo piano gli ultimi sviluppi dei casi giudiziari che accendono lo scontro tra governo e magistratura con testimonianze e nuovi documenti. Nel corso della serata si affronterà il problema del carovita e dei rincari estivi che continuano a mettere in difficoltà le famiglie italiane. Inoltre, una pagina sulla difficoltà di molti imprenditori nel trovare i lavoratori stagionali per le proprie attività. E ancora, un’inchiesta sul mondo dei tassisti al centro del dibattito pubblico dopo le ipotesi circolate sullo sblocco delle licenze.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, mercoledì 12 luglio 2023, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.