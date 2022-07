Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata dell’11 luglio 2022

Questa sera, lunedì 11 luglio 2022, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 11 luglio 2022, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Tra i temi affrontati nel corso della serata, il picco di contagi, l’uso delle mascherine e la quarta dose di vaccino: medici e politici si confronteranno sul tema della nuova ondata di Covid, che nelle ultime settimane sta colpendo duramente il nostro Paese.

A seguire, ampio spazio sarà dedicato al dibattito sempre più acceso sul reddito di cittadinanza e sulla mancanza di lavoratori, andando ad analizzare come questa problematica influisca concretamente sulle vacanze degli italiani. Infine, un approfondimento sul mondo del web e dei contenuti hot a pagamento, per capire i motivi per cui la rete appaia sempre di più come una prospettiva per facili guadagni che attrae sempre più persone.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, lunedì 11 luglio 2022, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.