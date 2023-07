Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 5 luglio 2023

Questa sera, lunedì 10 luglio 2023, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 10 luglio 2023, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

Tanti i temi oggetto del dibattito del nuovo appuntamento, tra cui lo scontro tra politica e magistratura, l’emergenza migranti, il caro vacanze. La puntata si aprirà domani sera alle 21.20 in prima serata su Rete 4, con lo scontro tra Governo, magistratura e opposizione, che ha tenuto alta l’attenzione negli ultimi giorni, con una dura presa di posizione anche dell’Anm, l’associazione nazionale magistrati. Il conduttore affronterà anche il tema degli stranieri di seconda generazione, con un approfondimento sulle minacce del rapper “baby gang” al vicepremier Matteo Salvini e ad altri esponenti dell’attuale maggioranza di governo. Ci sarà un lungo focus sul caro vacanze, che non consentirà a molti italiani di godersi le desiderate vacanze, con un approfondimento per capire chi sta speculando su questa situazione.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, lunedì 10 luglio 2023, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.