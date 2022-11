Perché Zlatan Ibrahimovic conduce Striscia la notizia oggi: il motivo

Perché Zlatan Ibrahimovic oggi conduce Striscia la notizia? Il calciatore del Milan questa sera, 21 novembre 2022, è dietro al bancone del tg satirico di Canale 5 per una puntata davvero imperdibile, insieme ai conduttori “d’ordinanza” di questo periodo, Sergio Friscia e Roberto Lipari. Un conduttore d’eccezione come Ibrahimovic dunque, che già abbiamo visto in questo ruolo al Festival di Sanremo al fianco di Amadeus.

Oggi Striscia schiera quindi un tridente d’attacco con l’attaccante rossonero al centro e con ai lati Sergio Friscia e Roberto Lipari. Nessun tapiro in arrivo, questa volta. Ibra sta proseguendo nel lavoro di recupero dopo l’intervento al ginocchio effettuato la scorsa estate. L’obiettivo è quello di tornare in campo a gennaio, ma nessuno vuole accelerare i tempi. “Aspettatemi”, ha scritto recentemente su Instagram mostrando i suoi allenamenti a Milanello. In merito alla possibilità di un nuovo scudetto del Milan, lo svedese ha commentato: “Questo campionato è un po’ differente, nella prima parte di stagione non potevo esserci, spero di sì nella seconda. La squadra è cresciuta tanto da quando sono arrivato… la seconda parte è più importante della prima”. Non si tratta quindi di una presenza fissa quella di Ibrahimovic a Striscia la notizia, ma solo per oggi, 21 novembre 2022, su Canale 5 dalle 20.35.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché Ibrahimovic conduce Striscia la notizia oggi, 21 novembre 2022, ma dove vedere il tg satirico di Antonio Ricci in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Canale 5 dal lunedì al sabato, alle ore 20.35. Canale 5 è visibile al tasto 5 del digitale terrestre, 105 di Sky. Se non siete a casa potete collegarvi su Mediaset Play.