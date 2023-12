Zelig 2023 streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata, 7 dicembre

Dove vedere Zelig 2023? Lo show comico di Canale 5 condotto da Vanessa Incontrada e Claudio Bisio torna con una nuova edizione a partire dal 23 novembre 2023 alle ore 21.20. In prima visione ogni giovedì per tre puntate dall’ormai storico Teatro degli Arcimboldi, a Milano. Ecco dove vedere in diretta tv e in streaming la puntata di oggi.

In tv

Appuntamento questa sera, 7 dicembre, con Zelig 2023 alle ore 21.30 circa su Canale 5. Basta selezionare il tasto 5 del digitale terrestre o 105 di Sky.

Zelig 2023 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile vedere o rivedere le varie puntate in streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di seguire lo show su pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Zelig 2023, ma quante puntate andranno in onda su Canale 5? In tutto andranno in onda tre puntate, forse quattro. La prima puntata sarà trasmessa il 23 novembre 2023; la terza (ma non è detto ultima) invece andrà in onda il 7 dicembre 2023. Di seguito la programmazione su Canale 5: