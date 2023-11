Zelig 2023: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Zelig 2023? Lo show comico di Canale 5 va in onda in prima serata con una nuova edizione condotta da Vanessa Incontrada e Claudio Bisio a partire dal 23 novembre 2023. In tutto sono previste tre puntate, ma il programma dovrebbe poi tornare in primavera. Vediamo insieme la programmazione completa.

Prima puntata: 23 novembre 2023

Seconda puntata: 30 novembre 2023

Terza puntata: 7 dicembre 2023

Durata

Quanto dura (durata) ogni puntata di Zelig 2023? Appuntamento su Canale 5 dal 23 novembre 2023 ogni giovedì dalle 21.20 circa e fino a 00.45. Una durata quindi di oltre tre ore, pubblicità incluse. Nel cast, oltre a ospiti speciali e giovani talenti, troviamo Maurizio Lastrico, Max Angioni, Antonio Ornano, Marta e Gianluca, Raul Cremona, Giuseppe Giacobazzi, Leonardo Manera, Simone Barbato, Annamaria Barbera, Vincenzo Albano, Corinna Grandi, Federica Ferrero, Vincenzo Comunale, Luca Cupani, Senso D’Oppio e tanti altri.

Streaming e tv

Dove vedere Zelig 2023 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile vedere o rivedere le varie puntate in streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di seguire lo show su pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.