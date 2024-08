Zelig: le anticipazioni, i comici e gli ospiti della prima puntata in replica, 12 agosto

Questa sera, 12 agosto 2024, su Canale 5 va in onda in replica la prima puntata di Zelig 2023, lo storico show comico condotto da Vanessa Incontrada e Claudio Bisio trasmesso la scorsa edizione e riproposto in replica in queste serate estive. Nel cast ritroveremo alcuni dei comici che hanno fatto la storia del programma, oltre a nuovi e giovani talenti della comicità. In tutto sono previste tre nuove puntate, ogni giovedì in prima serata. Di seguito le anticipazioni e i comici.

Anticipazioni, comici e cast

In onda dall’ormai storico Teatro degli Arcimboldi, a Milano, alla conduzione la collaudata coppia formata da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada per un nuovo ciclo di puntate. Vedremo i più grandi nomi della risata. Si alterneranno sul palco del TAM Teatro degli Arcimboldi: Maurizio Lastrico, Max Angioni, Antonio Ornano, Marta e Gianluca, Raul Cremona, Giuseppe Giacobazzi, Leonardo Manera, Simone Barbato, Annamaria Barbera, Vincenzo Albano, Corinna Grandi, Federica Ferrero, Vincenzo Comunale, Luca Cupani, Senso D’Oppio e tanti altri. Non mancheranno ospiti speciali, fuoriclasse della comicità, come Teo Tecoli, Andrea Pucci e PanPers. Oltre ai volti noti del programma, Claudio Bisio e Vanessa Incontrada presenteranno numerosi giovani talenti comici al debutto, scovati in giro per l’Italia dagli ideatori del programma Gino&Michele e Giancarlo Bozzo.

Streaming e tv