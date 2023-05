Chi è Yari Carrisi, il figlio di Al Bano e Romina Power ospite di Oggi è un altro giorno: vita privata, fidanzata, moglie, figli, Naike Rivelli, anni, età, canzoni

Yari Carrisi è un noto musicista, conosciuto anche perché è il figlio di Albano e Romina Power. Sarà ospite per una lunga intervista questo pomeriggio a Oggi è un altro giorno su Rai 1. Yari in occasione dell’uscita del suo ultimo progetto discografico di world music si racconterà a Serena Bortone in un’intervista tra pubblico e privato. Classe 1973, ha da poco festeggiato 50 anni. Si tratta dell’unico figlio maschio di Al Bano e Romina. Ha tre sorelle: Yleinia, misteriosamente scomparsa nel 1993; Cristel; e Romina Junior. Ha anche due fratellastri, Jasmine e Albano Junior, nati dalla relazione del padre con la seconda compagna Loredana Lecciso.

Appassionato di musica, Yari ha cominciato a suonare la chitarra e a comporre canzoni, e ha scritto anche alcuni brani per il padre. Ha collaborato con grandi artisti del panorama musicale italiano come, ad esempio, Jovanotti. Molto riservato, non ama la notorietà. In tv si è fatto notare per aver partecipato a Pechino Express nel 2015.

Yari Carrisi vive in India, dove ha trovato il suo equilibrio attraverso la meditazione e lo yoga: “La via dello yoga è ciò di cui l’umanità ha bisogno per creare un giusto equilibrio interiormente e esteriormente. Non è qualcosa di estraneo alla nostra cultura o che stravolge il nostro modo di essere e non ha religione, casta, colore o credo. Lo Yoga è unione. Siete benvenuti a condividere con noi questa esperienza”.

Vita privata

Riservato sulla sua vita privata, sappiamo che Yari Carrisi ha avuto una lunga relazione con Naike Rivelli, figlia dell’attrice Ornella Muti. Yari e Naike si erano conosciuti nel corso delle registrazioni di Pechino Express, nel 2015, anche se erano parte di squadre diverse. Durante la loro storia, Naike è rimasta incinta, ma ha avuto un aborto spontaneo. La relazione tra i due si è conclusa nel 2017.