XXI Secolo, quando il presente diventa futuro: le anticipazioni del programma su Rai 1

Torna dall’11 novembre 2024 su Rai 1 in seconda serata XXI Secolo, quando il presente diventa futuro, il programma di approfondimento condotto da Francesco Giorgino. Il racconto settimanale di quei temi di attualità che sono, più di altri, in grado di restituire l’idea di un Paese impegnato non solo a vivere il presente, ma anche a progettare il proprio futuro. Un racconto che avverrà attraverso interviste faccia a faccia con i protagonisti della politica, dell’economia, della cronaca, degli esteri, dello sport e della cultura, con i reportage sul campo, con la presentazione e l’analisi dei dati per una narrazione della realtà che parta sempre dalle evidenze empiriche.

XXI Secolo, quando il presente diventa futuro è pronto ad intercettare in diretta tutti gli accadimenti particolarmente rilevanti e a segnalare quello che sta avvenendo per migliorare le condizioni di vita dei cittadini, per rendere l’Italia un Paese al passo con le più grandi economie avanzate, per accompagnare la ricezione, anche in chiave critica, di nuovi modelli antropologici. Il tutto, con uno sguardo comparativo alle realtà internazionali che hanno performato meglio nella costruzione del proprio futuro, in quest’epoca di continue e repentine trasformazioni.

“XXI Secolo” nella sua seconda stagione si presenterà anche in formato Digital per arricchire la sua mission del “presente che diventa futuro” con una formula giornalistica e divulgativa multimediale ancora più al passo dei tempi, raddoppiando il suo racconto della realtà italiana e internazionale su RaiPlay. Le interviste, i reportage sul campo, insieme all’analisi dei dati, prenderanno forma anche su RaiPlay attraverso una vera e propria collection di original, indirizzata e dedicata soprattutto alle fasce degli utenti più giovani. Le tre puntate settimanali di “XXI Secolo Digital” saranno disponibili sulla piattaforma di RaiPlay mercoledì, giovedì e venerdì. Il podcast “XXI Secolo, quando il presente diventa futuro” rappresenterà un’altra novità di questa seconda stagione, presente ogni martedì su RaiPlay Sound, mentre l’ultimo sabato di ogni mese un altro podcast sarà dedicato alle interviste ai personaggi della cultura e dello spettacolo, col titolo “XXI Secolo Celebrities”.

Nella prima puntata della nuova stagione, in onda lunedì 11 novembre alle 23.35 su Rai 1, l’ospite del faccia a faccia sarà il Ministro delle Imprese e Made in Italy Adolfo Urso. Poche ore dopo l’incontro del premier Meloni con i sindacati, Francesco Giorgino discuterà con Urso della legge di bilancio e delle prospettive dell’economia italiana e internazionale colpita da una crisi senza precedenti del settore auto. Nella seconda parte si parlerà del successo elettorale di Donald Trump. Che presidente sarà? Riuscirà come promesso in campagna elettorale a porre fine rapidamente ai conflitti in corso in Ucraina e Medio Oriente? Ospiti l’ex ambasciatore e senatore di Fratelli d’Italia Giulio Terzi di Sant’Agata, il responsabile esteri del Partito Democratico Giuseppe Provenzano e Alessia Melcangi dell’Università La Sapienza. Nella terza parte l’ospite sarà l’attore Edoardo Leo.