X-Men le origini – Wolverine: trama, cast e streaming del film

Questa sera, mercoledì 9 dicembre 2020, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda X-Men le origini – Wolverine, film del 2009 diretto da Gavin Hood, dedicato a Wolverine, supereroe dei fumetti della Marvel Comics. È il primo film dedicato al mutante dagli artigli d’adamantio, nonché il quarto film della saga cinematografica degli X-Men. Ma vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere sul film.

Trama

Canada, 1845. James Howlett è un ricco bambino dalla salute cagionevole, con la sola compagnia di Victor, il figlio adolescente del giardiniere della villa di famiglia: una notte quest’ultimo irrompe ubriaco in casa litigando con Elizabeth Howlett, la madre di James; il padre John va a vedere che succede e si ode una fucilata. James corre giù e trova il padre morto. Lo shock innesca l’apparizione dei suoi poteri mutanti e per la prima volta estrae degli artigli ossei. Il giovane si getta contro il giardiniere e lo trafigge; quest’ultimo muore rivelando al giovane James che, in realtà, è suo figlio e che l’uomo morto a terra è sempre stato un impostore. La madre è terrorizzata e disgustata dai poteri del figlio e questi è costretto a fuggire. Durante la fuga viene raggiunto da Victor, il quale gli spiega che ormai loro sono fratelli e, come tali, dovranno proteggersi a vicenda per sempre.

X Man le origini – Wolverine: il cast del film

Abbiamo visto la trama di X Men le origini – Wolverine, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Hugh Jackman: James “Logan” Howlett / Wolverine

Liev Schreiber: Victor Creed / Sabretooth

Lynn Collins: Kayla Silverfox / Silver Fox

Taylor Kitsch: Remy LeBeau / Gambit

Ryan Reynolds: Wade Wilson Sr.

Danny Huston: William Stryker

Will.i.am: John Wraith / Kestrel

Daniel Henney: David North / Agente Zero

Kevin Durand: Frederick J. Dukes / Blob

Dominic Monaghan: Chris Bradley / Bolt

Tahyna Tozzi: Emma Silverfox

Scott Adkins: Arma XI

Tim Pocock: Scott Summers / Ciclope

Patrick Stewart: Charles Xavier / Professor X

April Elleston-Enahoro: Ororo Munroe / Tempesta

Aaron Jeffrey: Thomas Logan

Peter O’Brien: John Howlett

Alice Parkinson: Elizabeth

Stephen Leeder: Munson

Asher Keddie: Carol Frost

David Ritchie: Abraham Cornelius

Max Cullen: Travis Hudson

Julia Blake: Heather

Streaming e tv

Dove vedere X Men le origini – Wolverine in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – mercoledì 9 dicembre 2020 – in chiaro, gratis, su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

Potrebbero interessarti Il silenzio dell’acqua 2: la trama della prossima puntata, l’ultima (finale di stagione). Le anticipazioni Il silenzio dell’acqua 2: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata Stanotte a Pompei: gli ospiti di Alberto Angela