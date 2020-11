X-Men – Giorni di un futuro passato: trama, cast, trailer e streaming del film

Questa sera, domenica 8 novembre 2020, va in onda su Italia 1 in prima serata il film X-Men Giorni di un futuro passato, pellicola del 2014 diretta da Bryan Singer. È il settimo capitolo dei film sugli X-Men, il sequel di X-Men – Conflitto finale (2006) e il quarto della tetralogia principale degli X-Men. La pellicola si svolge dopo gli eventi di Wolverine – L’immortale. La storia è ispirata a quella del fumetto Giorni di un futuro passato scritto da Chris Claremont e John Byrne. Ma qual è la trama, il cast e il trailer? Come fare per vederlo in streaming? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il film racconta una delle storie più attese dai fan perché mette finalmente insieme i personaggi dei primi tre film della saga con quelli che interpretano gli stessi personaggi nelle pellicole ambientate diversi decenni prima. Gli X-Men devono combattere una battaglia per la sopravvivenza della specie attraverso due periodi storici. Gli amati personaggi della prima trilogia cinematografica uniscono le forze con i loro stessi più giovani di X-Men – L’inizio in un’epica battaglia per cambiare il passato e salvare il nostro futuro, dove la linea temporale contemporanea si confonde e si mescola in continuazione con i ruggenti anni ’70, dove troviamo persino un (ancora) capelluto professor X. Il trait d’union delle due vicende è naturalmente Wolverine, il vero e proprio uomo simbolo dei mutanti Marvel.

X-Men – Giorni di un futuro passato: cast

Tanti gli attori noti che prendono parte a questo film del 2014 diretto da Bryan Singer. Su tutti Hugh Jackman, James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence e Nicholas Hoult. Vediamo tutti gli attori del cast e i personaggi interpretati.

Hugh Jackman: Logan Howlett / Wolverine

James McAvoy: Charles Xavier / Professor X (giovane)

Patrick Stewart: Charles Xavier / Professor X (anziano)

Michael Fassbender: Erik Lehnsherr / Magneto (giovane)

Ian McKellen: Erik Lehnsherr / Magneto (anziano)

Jennifer Lawrence: Raven Darkhölme / Mystica

Halle Berry: Ororo Munroe / Tempesta

Nicholas Hoult: Hank McCoy / Bestia (giovane)

Kelsey Grammer: Hank McCoy / Bestia (adulto)

Peter Dinklage: Bolivar Trask

Shawn Ashmore: Bobby Drake / Uomo Ghiaccio

Ellen Page: Kitty Pryde / Shadowcat

Daniel Cudmore: Piotr Rasputin / Colosso

Omar Sy: Lucas Bishop / Alfiere

Booboo Stewart: James Proudstar / Warpath

Fan Bingbing: Clarice Ferguson / Blink

Adan Canto: Roberto da Costa / Sunspot

Evan Peters: Pietro Maximoff / Quicksilver

Josh Helman: William Stryker

Brendan Pedder: Apocalisse

Famke Janssen: Jean Grey

James Marsden: Scott Summers / Ciclope

Lucas Till: Alex Summers / Havok

Anna Paquin: Marie D’Ancanto / Rogue

Zehra Leverman: Ms. Maximoff

Evan Jonigkeit: Toad

Gregg Lowe: Ink

Miya Shelton-Contreas: Sorella di Pietro

Jaa Smith-Johnson: Daniels

Jan Gerste: Gwen

Mark Camacho: Richard Nixon

Michael Lerner: Brickman

Thai-Hoa Le: Nhuan

Andreas Apergis: Sanders

Massimo Cannistraro: Ramone

Len Wein: Davis

Chris Claremont: Parker

François Paquette: McCarter

Trailer

Ecco il trailer ufficiale del film X-Men – Giorni di un futuro passato in onda stasera, 8 novembre 2020, su Italia 1 dalle 21.15.

X-Men – Giorni di un futuro passato film: diretta tv e streaming

Come fare per vedere X-Men Giorni di un futuro passato in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – domenica 8 novembre 2020 – a partire dalle 21.15 su Italia 1. La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Italia 1 in streaming

