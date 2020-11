X Men – Apocalisse: trama, cast e streaming del film

Questa sera, domenica 15 novembre 2020, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda X men – Apocalisse, film del 2016 diretto da Bryan Singer basato sui personaggi degli X-Men dei fumetti Marvel. In questo episodio gli X-Men si scontrano con il loro potente nemico, Apocalisse, per salvare la razza umana dall’estinzione. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il diabolico mutante En Sabah Nur, capace di spostarsi dal corpo di un suo simile all’altro assorbendone i poteri, regna sull’Antico Egitto fin quando viene tradito da alcuni suoi sottoposti, che lo seppelliscono vivo; i suoi luogotenenti, detti i Quattro Cavalieri, muoiono anch’essi ma riescono a proteggerlo e a preservarlo. Risvegliatosi nel 1983 e credendo che senza la sua presenza l’umanità si sia smarrita, En Sabah Nur decide di distruggere il mondo per ricrearlo a sua immagine; inizia quindi a reclutare nuovi Cavalieri cominciando con la keniana-americana Ororo Munroe, una mendicante che abita al Cairo. A Berlino Est Mystica, ammirata per aver salvato il Presidente degli Stati Uniti dieci anni prima, si trova in un fight club in cui il campione in carica, il mutante Angelo, sta combattendo contro Nightcrawler, un teleporta. Raven salva Nightcrawler mentre En Sabah Nur si incontra con Calibano, un mutante che gestisce vari traffici illeciti, e gli chiede dove poter trovare dei mutanti potenti che diventino i suoi Cavalieri; nell’occasione Apocalisse recluta Psylocke, una mutante inglese che lavora per Calibano dietro la cortina di ferro, che gli rivela dove possono trovare un mutante estremamente potente. Alex Summers, intanto, porta suo fratello minore Scott, adolescente da poco dotato della capacità di sparare raggi di energia dagli occhi, alla scuola del professor Charles Xavier dove questi e Hank McCoy gli insegneranno a controllare le sue abilità mutanti. Appena arrivato Scott incontra la protetta di Xavier, Jean Grey, spaventata dai propri poteri telepatici e telecinetici estremamente estesi, oscuri e distruttivi e che per di più stanno crescendo dentro di lei come un fuoco. I due sviluppano rapidamente un’attrazione reciproca, visto che entrambi non possono controllare appieno i propri poteri. Magneto (Erik Lehnsherr), ricercato dalle autorità per l’attentato alla Casa Bianca di dieci anni prima, si è rifatto segretamente una vita in Polonia e sotto falso nome vive con la moglie e la piccola figlia Nina; queste, tuttavia, vengono accidentalmente uccise da alcuni militari intenti ad arrestare Erik dopo che quest’ultimo aveva incautamente usato i propri poteri in pubblico per salvare un collega di lavoro.

X Men – Apocalisse: il cast del film

Abbiamo visto la trama di X Men – Apocalisse, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

James McAvoy: Charles Xavier / Professor X

Michael Fassbender: Erik Lehnsherr / Magneto

Jennifer Lawrence: Raven Darkhölme / Mystica

Oscar Isaac: En Sabah Nur / Apocalisse

Nicholas Hoult: Hank McCoy / Bestia

Rose Byrne: Moira MacTaggert

Tye Sheridan: Scott Summers / Ciclope

Sophie Turner: Jean Grey / Fenice

Olivia Munn: Psylocke

Evan Peters: Pietro Maximoff / Quicksilver

Ben Hardy: Angelo

Lucas Till: Alex Summers / Havok

Kodi Smit-McPhee: Kurt Wagner / Nightcrawler

Alexandra Shipp: Ororo Munroe / Tempesta

Adrian G. Griffiths: Funzionario Militare Brown

Josh Helman: William Stryker

Lana Condor: Jubilee

Hugh Jackman: Logan Howlett / Wolverine

Streaming e tv

Dove vedere X Men – Apocalisse in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – domenica 15 novembre 2020 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

