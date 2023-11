X Factor, Morgan e Francesca Michielin ad alta tensione: “Volevo parlarti sopra per il gusto di farlo”

Tensione ad X Factor 2023. Nel corso della puntata di ieri, la seconda dei Live, Morgan e Francesca Michielin si sono punzecchiati più di una volta. Nessuno dei due ha nascosto l’insofferenza nei confronti dell’altro. A notarlo anche il pubblico da casa che sui social ha evidenziato la tensione tra i due. Il motivo principale degli attriti tra Francesca Michielin e Morgan riguarda i tempi stretti della diretta televisiva, che causa non pochi problemi anche in considerazione del fatto che alcuni concorrenti sono minorenni e non possono apparire in tv dopo la mezzanotte.

La conduttrice ha rimproverato il giudice per i suoi giudizi troppo lunghi sulle esibizioni, mentre Morgan dal canto suo ha continuato per la sua strada provando un certo gusto nel provocare la giovane conduttrice. “Più fate così e più io parlo”, la risposta di Morgan alle occhiatacce della Michelin. La situazione non è migliorata nel corso della puntata, tanto che il giudice ha candidamente ammesso: “Francesca! No niente volevo interromperti e parlarti sopra così per il gusto di farlo”.

Una battuta che non è piaciuta alla Michielin, che non è riuscita a trattenere il rospo: “Beh sarebbe il caso tu non lo facessi”, ha commentato stizzita. Infine, quando ormai era già passata la mezzanotte ed è stato necessario ricorrere al Tilt (il voto del pubblico da casa) per decidere tra i due concorrenti al ballottaggio, Francesca ha fatto partire una stoccata: “I giudici non sono stati in grado di decidere”. “Perché dici che non siamo stati in grado di decidere? Abbiamo deciso eccome”, ha risposto Morgan generando tensione, tanto che è stato necessario l’intervento di Fedez, che ha spronato il pubblico a fare un applauso alla conduttrice ormai incapace di proseguire.