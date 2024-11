X Factor 2024 Live: anticipazioni, concorrenti, cantanti, assegnazioni e ospiti della quinta puntata, 21 novembre

Questa sera, 21 novembre 2024, alle ore 21.15 su Sky Uno va in onda la quinta puntata dei Live di X Factor 2024, il talent musicale di Sky condotto da Giorgia. In giuria una squadra totalmente nuova, composta dai giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi. Sono 12 i concorrenti che dopo le varie selezioni approdano ai Live. Ognuno dei giudici è alla guida di una squadra eterogenea, a fotografare la scena musicale contemporanea e le sue tendenze, e tutti determinatissimi ad arrivare alla vittoria finale. Di seguito le anticipazioni, le assegnazioni e gli ospiti di questa sera.

Anticipazioni, concorrenti, cantanti e ospiti

Quinto appuntamento con i Live di X Factor 2024. Con la conduzione di Giorgia, entra nel vivo la gara tra i 4 giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi con le rispettive squadre, pronte a darsi battaglia sul palco dell’X Factor Arena.

Gli ospiti della serata saranno i Coma Cose. Una serata divisa in due manche: da un lato, come detto, quella con gli inediti, dall’altra il solito giro di cover dei giudici. Manuel Agnelli ha assegnato Lilac Wine nelle versioni di Nina Simone e Jeff Buckley e Maps degli Yeah Yeah Yeahs ai Punkcake. Paola Iezzi ha dato Hollaback Girl di Gwen Stefani. Jake La Furia per Francamente ha pensato Believe di Cher mentre Achille Lauro – che comanda la gara con tre concorrenti – ha assegnato un medley di Tu vuò fà l’americano e Bella ciao ai Patagarri, Tango di Tananai a Lorenzo Salvetti mentre ai Les Votives è toccato You Know I’m No Good di Amy Winehouse. Gli inediti dei concorrenti di X Factor 2024 sono:

Punkcake – Gloom

Mimì – Dove si va

Lowrah – Malasuerte

Francamente – Fucina

I Patagarri – Caravan

Lorenzo Salvetti – Mille concerti

Les Votives – Monster

X Factor 2024: quante puntate

Abbiamo visto le anticipazioni e gli ospiti dei Live di X Factor 2024, ma quante puntate sono previste? In tutto sono previste sette puntate. La prima va in onda il 24 ottobre 2024. La finalissima, per la prima volta in diretta in esterna, da piazza del Plebiscito a Napoli, il 5 dicembre 2024. Appuntamento ogni giovedì in diretta su Sky Uno. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 24 ottobre

Seconda puntata: 31 ottobre

Terza puntata: 7 novembre

Quarta puntata: 14 novembre

Quinta puntata: 21 novembre

Sesta puntata: 28 novembre

Settima puntata: 5 dicembre (finale)

Come si vota

Come si fa a votare durante i live di X Factor 2024? Votare per il proprio cantante preferito è semplice e gratuito. Ecco le modalità:

WEB: accedendo al sito xfactor.sky.it da desktop o da mobile, loggandosi con il proprio Sky ID oppure registrandosi oppure loggandosi con Facebook, Apple o Google;

App X FACTOR 2024: scaricando gratis l’App X Factor 2024 da Apple Store o, per i dispositivi Android, da Google Play e accedendo alla sezione di voto. Per procedere al voto è necessario fare login con Sky ID o Facebook; Apple Id, Google;

Decoder Sky Q: tasto verde del telecomando;

Sky Glass: tasto interattività del telecomando.

Streaming e tv

Dove vedere X Factor 2024 in diretta tv e in streaming? I Live Show di X Factor 2024 andranno in onda in diretta tv tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibili on demand e visibili su Sky Go. Il martedì successivo alla diretta i Live saranno visibili in chiaro alle 21.30 su TV8 (tasto 8 del telecomando).