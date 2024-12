X Factor 2024, qual è la location della finale: dove si trova, Napoli, piazza del Plebiscito

Qual è la location della finale di X Factor 2024? Per la prima volta nella storia del talent, la finale di X Factor viene trasmessa in esterna, e per l’occasione è stata scelta la meravigliosa piazza del Plebiscito a Napoli. Lo show inizierà alle ore 21 di oggi, 5 dicembre 2024, in diretta su Tv8 e Sky Uno con la conduzione di Giorgia. Una location unica per una grande finale di X Factor che vede contendersi la vittoria quattro cantanti: Patagarri, Les Votives, Lorenzo Salvetti e Mimì. Super ospiti Robbie Williams e Gigi D’Alessio.

Biglietti

I biglietti sono andati immediatamente a ruba su TicketOne. Essendo gratuiti e legati alla velocità di prenotazione dello spettatore, moltissimi si sono trovati a mani vuote. La complessa situazione della vendita su TicketOne ha portato al proliferare del mercato secondario. In moltissimi, infatti, stanno rivendendo i propri biglietti anche se, originariamente, sarebbero dovuti essere gratuiti. Ovviamente si tratta di una pratica scorretta e illegale.

X Factor 2024 Napoli: i trasporti

Per la finale di X Factor 2024 a Napoli Anm ha deciso di prolungare fino alle 2 il servizio della linea 1 della metropolitana in modo da favorire il deflusso graduale delle persone dalla piazza. Estesa anche la chiusura della funicolare che effettuerà la sua ultima corsa alle ore 00:30. Rimarranno aperti per l’occasione, invece, tutti parcheggi ANM convenzionati (Colli Aminei, Frullone e Brin) per fare in modo che turisti e spettatori possano lasciare le proprie automobili lì e proseguire utilizzando la metropolitana.