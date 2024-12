X Factor 2024 Live: anticipazioni, concorrenti, cantanti, assegnazioni, giudici, giuria, finalisti, location e ospiti della finale, 5 dicembre

Questa sera, giovedì 5 dicembre 2024, alle ore 21 su Sky Uno e in chiaro su Tv8 va in onda la finale di X Factor 2024, il talent musicale di Sky condotto da Giorgia. In giuria una squadra totalmente nuova, composta dai giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi. Ognuno dei giudici è alla guida di una squadra eterogenea, a fotografare la scena musicale contemporanea e le sue tendenze, e tutti determinatissimi ad arrivare alla vittoria finale. In finale arrivano quattro cantanti: Patagarri, Les Votives, Lorenzo Salvetti e Mimì. Di seguito le anticipazioni, le assegnazioni e gli ospiti della finale di X Factor 2024 di questa sera.

Anticipazioni, concorrenti, cantanti e ospiti

Siamo giunti alla finale di X Factor 2024, che per la prima volta nella storia del format va in onda in diretta in esterna, da piazza del Plebiscito a Napoli. Sono quattro i cantanti che si sfideranno per la vittoria: Patagarri, Les Votives, Lorenzo Salvetti e Mimì. Alla conduzione Giorgia. In giuria Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi. Achille Lauro e Manuel Agnelli sono gli unici con dei concorrenti, con Lauro che ne ha ben tre in squadra. Super ospiti della finale sono Robbie Williams e Gigi D’Alessio.

In tutto sono previste tre manches: una cover nuova, tre canzoni tratte dal loro percorso nel talent e l’inedito. Partendo dalle nuove cover, Mimì, unica concorrente della squadra di Manuel Agnelli interpreterà Because the Night di Bruce Springsteen nella versione di Patti Smith. Gli altri tre finalisti sono tutti della squadra di Achille Lauro. I Patagarri canteranno Cam-Caminì, la canzone degli spazzacamini di Mary Poppins nella versione italiana di Oreste Lionello, Tina Centi, Lialiana Sorrentino e Sandro Acerbo. Les Votives porteranno Someone Like You di Adele. Lorenzo Salvetti interpreterà Cosa mi manchi a fare di Calcutta.

La seconda manche della finale di X Factor 2024 è quella del best of del loro percorso nel talent: Mimì canterà Figures (Jessie Reyes), Mi sei scoppiato dentro il cuore (Mina) e La sera dei miracoli (Lucio Dalla). I Patagarri rifaranno Stayin’ Alive dei Bee Gees, Hey Pacheco dal repertoprio della Royal Crown Revue e Summertime di Gershwin. Les Votives faranno sentire You Make Me Feel di Sylvester, Are You Gonna Be My Girl dei Jet e Sign of the Times di Harry Styles. Lorenzo Salvetti canterà di nuovo Tango di Tananai, Margherita di Riccardo Cocciante e Me so’ ubriacato di Mannarino. Infine l’ultima sfida per decretare il vincitore di X Factor 2024 riguarda gli inediti: Dove si va di Mimì, Caravan dei Patagarri, Monster di Les Votives, Mille concerti di Lorenzo Salvetti.

Chi sono i finalisti

Scopriamo meglio chi sono i quattro cantanti finalisti di X Factor 2024:

Lorenzo ha 17 anni ed è di Verona: la musica ha sempre fatto parte della sua vita, prima di partecipare a X Factor nella sua cameretta provava e produceva le sue canzoni dal sound indie pop; è appassionato di cantautorato italiano, quello contemporaneo (e non solo); canta e suona chitarra e pianoforte. Il suo inedito è “Mille concerti” (scritto dallo stesso Lorenzo con Antonio Mazzariello e Gianmarco Merolle e prodotto da Danien).

Anche Mimì ha solo 17 anni: è di Usmate Velate, in provincia di Monza-Brianza; da sempre ha scelto la musica per esprimere se stessa e comunicare le sue emozioni; cresciuta ascoltando soul e jazz, la sua voce ora spazia tra il soul, l’indie e perfino l’hip hop per connettersi con gli altri, fine ultimo del suo progetto. Il suo brano originale è “Dove si va”, scritto da Madame e prodotto da Gianmarco Manilardi.

I PATAGARRI sono Francesco Parazzoli (tromba e voce), Jacopo Protti (chitarra), Daniele Corradi (chitarra), Giovanni Monaco (clarinetto e sassofono) e Arturo Monico (trombone e percussioni), tra i 20 e i 31 anni, tutti di Milano e dintorni, tutti studenti tranne Giovanni che è insegnante: si ispirano ad artisti come Paolo Conte, tra gli italiani, e come Django Reinhard a Ray Charles, tra gli internazionali; vengono da una gavetta fatta di esibizioni in strada e nei locali o, come hanno detto alle Audizioni, nei mercati di Milano, dove hanno conquistato le loro prime fan, le nonne. Il loro inedito è “Caravan”, scritto da loro stessi e prodotto da Bias e Danien.

I Les Votives sono Angelo Maria Randazzo (batteria), Riccardo Lardinelli (voce e chitarra) e Tommaso Venturi (basso), rispettivamente 25, 23 e 19 anni, di Milano; uniscono l’eleganza alla rudezza del rock più autentico e, ispirati da cinque decenni di musica, mescolano il fascino senza tempo del passato con una visione contemporanea; il loro suono vive nella contrapposizione tra classe e ribellione, rendendoli unici e autentici, proprio come la loro musica. Il loro pezzo originale presentato a #XF2024 è “Monster”, scritto da loro stessi e prodotto da Gianmarco Manilardi e Danien.

X Factor 2024: quante puntate

Abbiamo visto le anticipazioni e gli ospiti della finale di X Factor 2024, ma quante puntate sono previste? In tutto sono previste sette puntate. La prima va in onda il 24 ottobre 2024. La finalissima, per la prima volta in diretta in esterna, da piazza del Plebiscito a Napoli, questa sera, 5 dicembre 2024. Appuntamento ogni giovedì in diretta su Sky Uno. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 24 ottobre 2024

Seconda puntata: 31 ottobre 2024

Terza puntata: 7 novembre 2024

Quarta puntata: 14 novembre 2024

Quinta puntata: 21 novembre 2024

Sesta puntata: 28 novembre 2024

Settima puntata: 5 dicembre 2024 (finale)

Come si vota

Come si fa a votare durante la finale di X Factor 2024? Votare per il proprio cantante preferito è semplice e gratuito. Ecco le modalità:

WEB: accedendo al sito xfactor.sky.it da desktop o da mobile, loggandosi con il proprio Sky ID oppure registrandosi oppure loggandosi con Facebook, Apple o Google;

App X FACTOR 2024: scaricando gratis l’App X Factor 2024 da Apple Store o, per i dispositivi Android, da Google Play e accedendo alla sezione di voto. Per procedere al voto è necessario fare login con Sky ID o Facebook; Apple Id, Google;

Decoder Sky Q: tasto verde del telecomando;

Sky Glass: tasto interattività del telecomando.

Streaming e tv

Dove vedere X Factor 2024 in diretta tv e in streaming? La finale di X Factor 2024 va in onda in diretta tv questa sera, 5 dicembre 2024, su Sky Uno e in diretta in chiaro anche su Tv8, oltre che in streaming su NOW, sempre disponibili on demand e visibili su Sky Go.