A che ora inizia la finale di X Factor 2024: l’orario d’inizio in tv, durata, quando finisce

A che ora inizia la finale di X Factor 2024, in diretta questa sera, 5 dicembre 2024, da Piazza del Plebiscito a Napoli, e in tv su Tv8 e Sky Uno? Appuntamento in diretta dalle ore 21. Alla conduzione Giorgia. Per la prima volta nella storia del format la finale va in onda in diretta in esterna, da piazza del Plebiscito a Napoli.

Sono quattro i cantanti che si sfideranno per la vittoria: Patagarri, Les Votives, Lorenzo Salvetti e Mimì. In giuria Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi. Achille Lauro e Manuel Agnelli sono gli unici con dei concorrenti, con Lauro che ne ha ben tre in squadra. Super ospiti della finale sono Robbie Williams e Gigi D’Alessio. Appuntamento dunque in diretta questa sera, 5 dicembre 2024, alle ore 21 su Sky Uno e anche in chiaro su Tv8.

Durata

Abbiamo visto a che ora inizia la finale di X Factor 2024, ma quanto dura (durata) lo show? La fine, con la proclamazione del vincitore, dovrebbe arrivare poco dopo la mezzanotte. La durata della finale è quindi di circa tre ore.

Streaming e tv

Dove vedere X Factor 2024 in diretta tv e in streaming? La finale di X Factor 2024 va in onda in diretta tv questa sera, 5 dicembre 2024, su Sky Uno e in diretta in chiaro anche su Tv8, oltre che in streaming su NOW, sempre disponibili on demand e visibili su Sky Go.