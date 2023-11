X Factor 2023 live streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata, 16 novembre

Questa sera, giovedì 16 novembre 2023, va in onda la quarta puntata dei live di X Factor 2023, condotti da Francesca Michielin. Parte la musica dal vivo con la giuria formata da Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan. Ognuno di loro alla guida di una squadra eterogenea, a fotografare la scena musicale contemporanea e le sue tendenze, e tutti determinatissimi ad arrivare alla vittoria finale. In tutto dodici concorrenti, tre per ogni giudice, pronti a darsi battaglia. Ecco dove vedere in diretta tv e in streaming i live di X Factor 2023.

In tv

Appuntamento su Sky Uno questa sera, 16 novembre 2023, alle ore 21.15 sul canale 108 del decoder Sky. Dopo le puntate di selezioni, è il momento dei Live, in onda tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno. E in chiaro? I live saranno trasmessi il mercoledì successivo al primo on air in prima serata su TV8. Torna poi anche quest’anno l’appuntamento quotidiano che accompagna, come da tradizione, i Live: il Daily, il racconto giorno per giorno del lavoro di giudici e concorrenti e le immagini della quotidianità dei ragazzi all’interno del Loft in cui vivono. Ogni Live Show sarà preceduto da un appuntamento speciale, l’AnteFactor, che in pochi minuti ci permetterà di entrare nel clima già caldissimo dell’X Factor Arena. Con la conduzione di Gianluca Gazzoli, in diretta dal backstage, ogni settimana conosceremo le emozioni dell’immediata vigilia dello show dalla viva voce di concorrenti, giudici e ospiti.

X Factor 2023 live streaming

Non solo tv. Le varie puntate dei Live saranno visibili anche in streaming e on demand su Sky Go e per gli abbonati a NOW.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere i Live di X Factor 2023 in diretta tv e live streaming, ma quante puntate sono previste? In tutto andranno in onda sette puntate: la prima giovedì 26 ottobre 2023; la settima e ultima (la finalissima) giovedì 7 dicembre. Di seguito la programmazione dei Live: