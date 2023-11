Questa sera, giovedì 9 novembre 2023, alle ore 21.15 su Sky Uno va in onda la terza puntata dei live di X Factor 2023, lo show musicale condotto da Francesca Michielin. In campo quattro roster, per un totale di 12 concorrenti. A giudicarli 4 giudici: Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan. Ognuno di loro alla guida di una squadra eterogenea, a fotografare la scena musicale contemporanea e le sue tendenze, e tutti determinatissimi ad arrivare alla vittoria finale. Di seguito le anticipazioni, le assegnazioni e gli ospiti di questa sera.

I quattro giudici Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan e le rispettive squadre si sfideranno ancora, questa volta con 11 canzoni manifesto scelte per le esibizioni di ciascun concorrente. 11 brani simbolo della “musica ribelle” che hanno segnato la storia della musica, tra politica e sociale, che hanno saputo stimolare riflessioni e dibattito. E che, grazie alle performance dei ragazzi in gara, porteranno sul palco di #XF2023 storie uniche di emancipazione, libertà, ribellione, ingiustizia.

A condurre lo show e dirigere la gara sul grande palco della X Factor Arena ci sarà, come sempre, Francesca Michielin. Queste le assegnazioni dei giudici ai propri artisti:

Ospiti della nuova puntata dei Live Show di X Factor 2023 saranno Colapesce Dimartino, i due cantautori dei record che porteranno per la prima volta dal vivo, in attesa di vederli in concerto nei club dal 23 novembre, il nuovo singolo “Sesso e architettura” tratto dal loro ultimo album “Lux Eterna Beach”.

Abbiamo visto le anticipazioni e gli ospiti dei Live di X Factor 2023, ma quante puntate sono previste? In tutto andranno in onda sette puntate: la prima giovedì 26 ottobre 2023; la settima e ultima (la finalissima) giovedì 7 dicembre. Di seguito la programmazione dei Live:

Prima puntata: 26 ottobre 2023 TRASMESSA

Seconda puntata: 2 novembre 2023 TRASMESSA

Terza puntata: 9 novembre 2023 OGGI

Quarta puntata: 16 novembre 2023

Quinta puntata: 23 novembre 2023

Sesta puntata: 30 novembre 2023 (Semifinale)

Settima puntata: 7 dicembre 2023 (Finale)

Dove vedere i live di X Factor 2023 in diretta tv e in streaming? Appuntamento ogni giovedì dal 26 ottobre 2023 alle ore 21.15 su Sky Uno, canale 108 del decoder Sky. E in chiaro? I live saranno trasmessi il mercoledì successivo al primo on air in prima serata su TV8. Le varie puntate dei Live saranno visibili anche in streaming e on demand su Sky Go e per gli abbonati a NOW. Torna poi anche quest’anno l’appuntamento quotidiano che accompagna, come da tradizione, i Live: il Daily, il racconto giorno per giorno del lavoro di giudici e concorrenti e le immagini della quotidianità dei ragazzi all’interno del Loft in cui vivono.

Ogni Live Show sarà preceduto da un appuntamento speciale, l’AnteFactor, che in pochi minuti ci permetterà di entrare nel clima già caldissimo dell’X Factor Arena. Con la conduzione di Gianluca Gazzoli, in diretta dal backstage, ogni settimana conosceremo le emozioni dell’immediata vigilia dello show dalla viva voce di concorrenti, giudici e ospiti.