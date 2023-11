X Factor 2023 Live: anticipazioni, concorrenti, assegnazioni e ospiti della quinta puntata, 23 novembre

Questa sera, giovedì 23 novembre 2023, alle ore 21.15 su Sky Uno va in onda la quinta puntata dei live di X Factor 2023, lo show musicale condotto da Francesca Michielin. In campo quattro roster, per un totale di 12 concorrenti. A giudicarli 3 giudici: Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico. Non Morgan che dopo la quarta puntata è stato licenziato da Sky e Fremantle. Ognuno di loro alla guida di una squadra eterogenea, a fotografare la scena musicale contemporanea e le sue tendenze, e tutti determinatissimi ad arrivare alla vittoria finale. Di seguito le anticipazioni, le assegnazioni e gli ospiti di questa sera.

Anticipazioni e ospiti

Come detto, stasera non ci sarà Morgan che è stato allontanato per le sue interperanze. A giudicare i ragazzi rimasti in gara saranno quindi in tre: Fedez, Ambra e Dargen D’Amico. Ospite della puntata sarà Max Pezzali. Nel corso degli anni l’artista colleziona oltre 7 milioni di dischi venduti e riceve innumerevoli premi tra i quali 13 Telegatti, 3 premi Festivalbar, 10 Italian e Wind Music Awards, due Premi Lunezia, 4 Premi Italiani della Musica, 3 Venice Music Awards, 7 Premi Roma Videoclip, 2 TRL Awards e 3 World Music Awards.

Nel 2019 annuncia “SanSiro Canta Max”, un doppio concerto allo Stadio San Siro di Milano che in sole 3 settimane registra il sold out con 120.000 spettatori (spostato poi all’estate 2022 causa pandemia). Il 2023 è l’ennesimo anno di successo per Max: un tour da 33 date nei maggiori palazzetti italiani che registra un sold out dopo l’altro e il super concerto “Circo Max” al Circo Massimo di Roma. Una stagione live da record che lo ha visto protagonista con un totale di oltre 520mila presenze, un risultato straordinario destinato a ripetersi nell’estate 2024 con la prima stagione del suo nuovo tour negli stadi italiani “Max Forever – hits only. ALL STARS”. Trieste, Torino, Bologna, Roma e una doppia Milano sono le date annunciate che in solo pochi mesi contano già 180.000 biglietti venduti. Max Pezzali, icona della musica italiana degli anni ’90, si esibirà in una performance realizzata in esclusiva per X Factor.

Quante puntate

Abbiamo visto le anticipazioni e gli ospiti dei Live di X Factor 2023, ma quante puntate sono previste? In tutto andranno in onda sette puntate: la prima giovedì 26 ottobre 2023; la settima e ultima (la finalissima) giovedì 7 dicembre. Di seguito la programmazione dei Live:

Prima puntata: 26 ottobre 2023 TRASMESSA

Seconda puntata: 2 novembre 2023 TRASMESSA

Terza puntata: 9 novembre 2023 TRASMESSA

Quarta puntata: 16 novembre 2023 TRASMESSA

Quinta puntata: 23 novembre 2023 OGGI

Sesta puntata: 30 novembre 2023 (Semifinale)

Settima puntata: 7 dicembre 2023 (Finale)

Streaming e tv