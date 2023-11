Questa sera, giovedì 16 novembre 2023, alle ore 21.15 su Sky Uno va in onda la quarta puntata dei live di X Factor 2023, lo show musicale condotto da Francesca Michielin. In campo quattro roster, per un totale di 12 concorrenti. A giudicarli 4 giudici: Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan. Ognuno di loro alla guida di una squadra eterogenea, a fotografare la scena musicale contemporanea e le sue tendenze, e tutti determinatissimi ad arrivare alla vittoria finale. Di seguito le anticipazioni, le assegnazioni e gli ospiti di questa sera.

La seconda manche della puntata di stasera di X Factor è sponsorizzata da Skoda e si chiama Car Songs, con i giudici che hanno scelto canzoni adatti per una colonna sonora da viaggio. Fedez ha assegnato a Maria Tomba Wake Me Up When September Ends dei Green Day e Tutto il resto è noia di Franco Califano a Sarafine. Matteo Alieno di Ambra sta preparando Il Chitarrista di Ivan Graziani e Angelica farà I’ve Been Loving You Too Long di Otis Redding. Nella squadra di Dargen D’Amico Il Solito Dandy si esibirà con Ci vuole un fisico bestiale di Luca Carboni, Settembre canterà un grande classico del programma come Spaccacuore di Samuele Bersani e gli Stunt Pilots Ironc di Alanis Morissette. Infine Morgan ha assegnato a Selmi You’ve Got A Friend di Carol King, ai SickTeens Careless Memories dei Duran Duran e agli Astromare (la band entrata in squadra nella seconda puntata dopo il ripescaggio) Good Vibrations dei Beach Boys. Naturalmente uno di loro non farà l’esibizione preparata visto che sarà eliminato nella manche giostra votato direttamente dal televoto.

Abbiamo visto le anticipazioni e gli ospiti dei Live di X Factor 2023, ma quante puntate sono previste? In tutto andranno in onda sette puntate: la prima giovedì 26 ottobre 2023; la settima e ultima (la finalissima) giovedì 7 dicembre. Di seguito la programmazione dei Live:

Prima puntata: 26 ottobre 2023 TRASMESSA

Seconda puntata: 2 novembre 2023 TRASMESSA

Terza puntata: 9 novembre 2023 TRASMESSA

Quarta puntata: 16 novembre 2023 OGGI

Quinta puntata: 23 novembre 2023

Sesta puntata: 30 novembre 2023 (Semifinale)

Settima puntata: 7 dicembre 2023 (Finale)

Dove vedere i live di X Factor 2023 in diretta tv e in streaming? Appuntamento ogni giovedì dal 26 ottobre 2023 alle ore 21.15 su Sky Uno, canale 108 del decoder Sky. E in chiaro? I live saranno trasmessi il mercoledì successivo al primo on air in prima serata su TV8. Le varie puntate dei Live saranno visibili anche in streaming e on demand su Sky Go e per gli abbonati a NOW. Torna poi anche quest’anno l’appuntamento quotidiano che accompagna, come da tradizione, i Live: il Daily, il racconto giorno per giorno del lavoro di giudici e concorrenti e le immagini della quotidianità dei ragazzi all’interno del Loft in cui vivono.

Ogni Live Show sarà preceduto da un appuntamento speciale, l’AnteFactor, che in pochi minuti ci permetterà di entrare nel clima già caldissimo dell’X Factor Arena. Con la conduzione di Gianluca Gazzoli, in diretta dal backstage, ogni settimana conosceremo le emozioni dell’immediata vigilia dello show dalla viva voce di concorrenti, giudici e ospiti.