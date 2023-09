X Factor 2023: le anticipazioni della terza puntata del 28 settembre. Concorrenti, canzoni, giudici

Questa sera, 28 settembre 2023, alle ore 21.15 va in onda la terza puntata di X Factor 2023, il talent musicale di Sky Uno condotto da Francesca Michielin. In giuria troviamo Morgan, Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico. Vediamo insieme i concorrenti e le anticipazioni di questa sera.

Concorrenti e anticipazioni

Anche questa settimana tanti i ragazzi che si presenteranno sul palco, esibendosi con una cover o con un loro brano inedito, con l’obiettivo di strappare almeno tre sì ai 4 giudici Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan: si tratta del terzo e ultimo appuntamento con le Audition. Sarà questo l’unico modo per accedere ai Bootcamp, la fase successiva delle selezioni.

Come di consueto, sarà Francesca Michielin ad aprire la puntata e ad accogliere gli artisti nella sua postazione nel backstage dell’Allianz Cloud di Milano, quartier generale della prima fase delle selezioni di X Factor 2023. I giudici si troveranno a valutare ancora una volta una proposta musicale multiforme, con spunti sempre originali, ispirazioni differenti e storie tutte da raccontare. Anche questa settimana davanti al tavolo arriveranno ragazzi con background artistici e percorsi di vita diversi: qualcuno ha già alle spalle esperienze musicali che ne hanno forgiato il carattere, qualcuno trasforma la propria timidezza in forza espressiva, mentre qualcun altro si è licenziato dal lavoro per inseguire il sogno della musica.

Idee, interpretazioni, scrittura, voce, performance: è l’ultima occasione anche per i giudici di scovare e arruolare i migliori talenti in circolazione. La terza puntata delle Audition è pronta a regalare moltissime altre sorprese: c’è chi si avvicina a mostri sacri come della musica internazionale come Nina Simone, James Brown ed Amy Winehouse, e chi propone il proprio inedito mettendo in mostra la sua attitudine cantautorale o facendo commuovere i giudici con le sue parole, ma arriveranno anche una girl band con un grande sogno, storie splatter ed esibizioni sulle note di brani totalmente imprevedibili.

Una volta completata la prima fase di selezione, dalla prossima settimana, per due puntate, torneranno i Bootcamp che definiranno la cinquina di aspiranti concorrenti che si contenderanno, nelle Home Visit (19 ottobre), i tre posti a disposizione per ogni giudice per i Live Show, che prenderanno il via il 26 ottobre sempre su Sky e in streaming su NOW.

X Factor 2023: quante puntate

Come detto X Factor 2023 comincia giovedì 14 settembre 2023 alle ore 21.15 su Sky Uno. Si comincia con tre puntate di Audizioni, 2 di Bootcamp e una per gli Home Visit, in attesa dei Live in partenza dal 26 ottobre.

Streaming e tv