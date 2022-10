X Factor 2022 streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di oggi (Bootcamp)

Questa sera, giovedì 13 ottobre 2022, su Sky Uno va in onda la quinta puntata di X Factor 2022, lo show musicale di Sky che quest’anno cambia completamente giuria e conduttrice, per un’edizione totalmente rinnovata. Al centro come sempre la musica e la voglia di sfondare. I giudici sono Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi, mentre la conduttrice è la cantante Francesca Michielin. Anche quest’anno non ci sarà la tradizionale suddivisione in categorie. Ma dove vedere X Factor 2022 in diretta tv e in streaming? Ecco tutte le informazioni.

In tv

X Factor va in onda stasera – giovedì 13 ottobre 2022 – alle ore 21,15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455). In chiaro? Per vedere la puntata gratis su Tv8 bisognerà aspettare mercoledì.

X Factor 2022 streaming live

Se non siete a casa, nessun problema. Potete seguire le puntate del talent musicale di Sky in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand, o in mobilità su Sky Go e in streaming su NOW.

Le fasi e le date

Dopo le tradizionali Audition (15, 22 e 29 settembre, sempre su Sky e NOW), in cui gli artisti si esibiranno e presenteranno il proprio progetto musicale con la speranza di ricevere come sempre almeno 3 sì per poter proseguire, arriveranno i Bootcamp (6 e 13 ottobre), con il classico ed elettrizzante meccanismo degli switch sulle ambitissime e agognate sedie (che quest’anno saranno 6).

Quindi, il 20 ottobre, l’inedita fase di Last Call in cui il meccanismo di quest’anno prevede che sul palco tornino le 6 sedie e i giudici, riascoltando tutti i contendenti del proprio roster, possano scegliere dunque il trio che vorranno portare ai Live Show. Questi ultimi prenderanno il via dal 27 ottobre, dal Teatro Repower di Assago, alle porte di Milano.