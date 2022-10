X Factor 2022: le anticipazioni della quarta puntata del 6 ottobre

Torna X Factor con la quarta puntata della nuova edizione in onda questa sera, 6 ottobre 2022, alle ore 21.15. Tante le novità a cominciare dalla giuria e dalla conduttrice. Al tavolo dei giudici troviamo Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi, mentre la conduttrice è Francesca Michielin. “Aspettavo questo momento, ho sempre vissuto in maniera traumatica la mia dipartita dal programma. Appena il terreno è stato propizio, non ho esitato”, ha raccontato Fedez. “Provo un’emozione fortissima, mi sembra di rivivere quello che ho vissuto a suo tempo, sono passati dieci anni ma il palco di X Factor ti fa sempre venire i brividi”, ha raccontato Michielin. Ma vediamo insieme le anticipazioni della puntata di oggi, 6 ottobre 2022.

Terminata la fase di selezione delle Audition, è il momento del secondo step, quello dei Bootcamp. Sul palco dell’Allianz Cloud di Milano saranno posizionate le temutissime 5 sedie. Primo obiettivo: ottenere il posto, il secondo – più importante – non lasciarlo ad un altro concorrente. Infatti, una volta occupate tutte e cinque le sedie, qualora lo ritenesse, il giudice può effettuare lo “switch” (cambio) con un altro talento ritenuto più meritevole. Quella di oggi è la prima delle due puntate dedicate ai Bootcamp.

Innanzitutto i 48 artisti che hanno superato le Audition saranno divisi in quattro roster, uno per ciascun giudice. Come l’anno scorso, però, non ci saranno divisioni per genere o per età: niente più Under Donna/Uomo, Over e Gruppi. Le squadre saranno variegate ed eterogenee, ma a selezionare i cinque fortunati che occuperanno le mitiche sedie dei Bootcamp saranno proprio i giudici di X Factor.

Una volta assegnati i quattro roster, infatti, Rkomi, Fedez, Dargen D’Amico e Ambra Angiolini siederanno a turno al tavolo della giuria e ascolteranno le esibizioni dei propri candidati. Tuttavia, ciascun giudice avrà a disposizione solo tanti posti quanti sono i posti a sedere. Coloro che riusciranno a conquistare il proprio giudice, quindi, si accomoderanno sulle sedie, ma con il rischio di essere scalzato da uno dei concorrenti successivi. Quando tutti i posti saranno occupati, infatti, i giudici avranno la facoltà di optare per lo switch quando necessario, e sostituire un artista con un altro, anche all’ultimo minuto. I concorrenti che al termine dei Bootcamp rimarranno seduti accederanno alla fase finale delle selezioni: le Last Call.

Tante le novità di questa edizione di X Factor. Al tavolo dei giudici si risiede – a 4 anni dall’ultima volta – Fedez, apparso nelle sue cinque edizioni competente e ambizioso, con uno stile che ha lasciato il segno, empatico con i talenti in gara e appassionato del percorso dei propri ragazzi; e poi i debutti, nelle vesti di giudici, di Ambra Angiolini, attrice, conduttrice televisiva e radiofonica, cantante, capace di spaziare tra i generi, i mezzi di comunicazione e i linguaggi più vari, nel mondo dello spettacolo da trent’anni costantemente sulla cresta dell’onda; di Dargen D’Amico, uno dei rappresentanti più eclettici e poetici della scena cantautorale contemporanea nelle sue molteplici vesti di rapper, cantautore e produttore musicale; e di Rkomi, uno degli artisti più apprezzati e di successo della nuova generazione italiana, reduce dai trionfi dei suoi ultimi lavori che hanno infranto ogni record precedente. In conduzione arriva Francesca Michielin che, a 10 anni dalla vittoria su quello stesso palco e dopo un percorso poliedrico e originale, torna lì dove tutto è iniziato in una veste (ancora) diversa.

La gara tra loro sarà accesissima sin da subito, sin dalle Audition. E sarà più vivace ed emozionante che mai per tutta la durata delle selezioni, durante le quali, alle spalle del tavolo, tornerà a sedersi il pubblico in presenza: 12mila spettatori complessivi all’interno dell’Allianz Cloud di Milano, infatti, che saranno a tutti gli effetti “quinto giudice” della competizione, perché coi loro applausi, più o meno assordanti, e con il loro disappunto, più o meno rumoroso, faranno intuire ai giudici il proprio volere, accompagnando le loro scelte, talvolta anche condizionandole.

Per la prima volta nella storia di X Factor il pubblico accompagnerà i giudici dai primissimi ascolti fino alla scelta dei 3 componenti di ciascuna squadra. La scelta che i quattro giudici di quest’anno dovranno compiere sarà quindi ancor più carica di tensione, non solo perché gli spettatori sugli spalti dell’Allianz Cloud faranno sentire ai giudici il proprio parere in tempo reale, ma anche perché la fase di Last Call in questa nuova stagione sarà tutta nuova.

Alle Audition ci sarà una grande varietà di generi. I concorrenti saliranno sul palco, finalmente di fronte al pubblico, si esibiranno e avranno un minuto per convincere i giudici. Per passare al turno successivo, cioè ai Bootcamp, basteranno 3 sì su 4. Il pop la farà da padrone in tutte le sue declinazioni e contaminazioni, con atmosfere elettroniche e altri momenti più intimi grazie a ragazzi che arriveranno accompagnati da pianoforti a coda e arpeggi di chitarra. Tanti gli artisti che si presenteranno con brani inediti ma non mancheranno nemmeno brani – in molti casi grandissimi classici della musica italiana – proposti come cover; le band porteranno con sé sul palco tutti i colori del rock e dell’indie-pop, la quota r’n’b sarà rappresentata soprattutto dalle donne e, infine, ci sarà anche un pizzico di lirica.

I giudici scopriranno il roster di artisti che la commissione musicale di X Factor 2022 gli avrà assegnato prima dei Bootcamp. Rimane infatti in vigore l’assenza della suddivisione in categorie tradizionali: tra i ragazzi in gara non vi sarà alcuna divisione per categorie di sesso, età e formazione musicale, e i 4 giudici avranno la possibilità di guidare squadre eterogenee, composte sia da solisti che da band (avranno, come unica regola, l’obbligo di portare con sé ai Live Show almeno una band e almeno un solista), attraverso una modalità di assegnazione e scelta dei 12 finalisti incentrata esclusivamente sulla proposta musicale e sulla progettualità artistica. L’obiettivo per tutti resta quello di rappresentare tutta la musica, in maniera ampia, fluida e variegata.

X Factor 2022: le fasi e le date

Dopo le tradizionali Audition (15, 22 e 29 settembre, sempre su Sky e NOW), in cui gli artisti si esibiranno e presenteranno il proprio progetto musicale con la speranza di ricevere come sempre almeno 3 sì per poter proseguire, arriveranno i Bootcamp (6 e 13 ottobre), con il classico ed elettrizzante meccanismo degli switch sulle ambitissime e agognate sedie (che quest’anno saranno 6).

Quindi, il 20 ottobre, l’inedita fase di Last Call in cui il meccanismo di quest’anno prevede che sul palco tornino le 6 sedie e i giudici, riascoltando tutti i contendenti del proprio roster, possano scegliere dunque il trio che vorranno portare ai Live Show. Questi ultimi prenderanno il via dal 27 ottobre, dal Teatro Repower di Assago, alle porte di Milano.

Streaming e tv

Dove vedere X Factor 2022 in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Sky Uno oggi, 6 ottobre 2022, alle ore 21.15. Se non siete a casa, nessun problema. Potete seguire le puntate del talent musicale di Sky in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand, o in mobilità su Sky Go e in streaming su NOW. In chiaro? Per vedere la puntata gratis su Tv8 bisognerà aspettare mercoledì.