X Factor 2020, cambiata la sigla: restyling affidato a Dardust

X Factor 2020: la nuova sigla

Questa sera, giovedì 17 settembre 2020, su Sky Uno va in onda la prima puntata di X Factor 2020 che vedrà tante novità al suo interno: dai giudici alle location; dalla mancanza del pubblico (causa emergenza Covid) alla sigla. Sì, avete capito bene: la sigla di X Factor 2020 è stata cambiata. Il restyling è stato affidato a Dardust, pianista, produttore musicale e autore di successo. “Non è stato semplice riattualizzare un tema iconico e fermo nel tempo come quello di X Factor – ha detto Dardust (qui la sigla) -. L’unica maniera è stata quella di portarlo nel mio mondo di sinth, arpeggiatori e percussioni senza snaturarlo. Ho cercato di renderlo più contemporaneo accentuando il carattere epico dell’originale”. E a voi è piaciuta la nuova sigla di X Factor 2020?

Streaming e tv

Dove vedere X Factor 2020 (e la sua sigla) in tv e live streaming? Tutte le puntate (audizioni incluse) della nuova stagione di X Factor vanno in onda oggi, giovedì 17 settembre 2020, alle ore 21,15 su Sky Uno (canale 108 della tv satellitare Sky). Ma non finisce qui. Le puntate di X Factor 2020 andranno in onda anche in chiaro, gratis, ma in differita su Tv8: l’appuntamento con la prima puntata è quindi per domani, venerdì 18 settembre, sempre alle ore 21,15. Non solo tv. Le puntate di X Factor 2020 possono essere seguite anche in live streaming tramite la piattaforma (riservata agli abbonati Sky) SkyGo che permette di seguire i programmi della tv satellitare da pc, tablet e smartphone e su Now Tv (piattaforma a pagamento). Inoltre su SkyGo o sul proprio MySky sarà possibile recuperare tutte le puntate di X Factor grazie alla funzione on demand.

