X Factor 2020, Neffa probabile nuovo giudice del talent

L’ultima edizione di X Factor si è conclusa con ascolti davvero poco soddisfacenti per il talent di Sky. Così la produzione starebbe puntando a un nuovo cast di giudici per provare a risollevare l’interesse del pubblico.

Se ancora manca qualche mese per la messa in onda di X Factor 2020, è anche vero che Sky e Fremantle sono già a lavoro da tempo. Così è già partito il toto-giudice, per scoprire chi siederà al tavolo della quattordicesima edizione.

Al momento c’è da dire che nessuno dei giudici dell’anno scorso è stato ufficialmente confermato, mentre alla conduzione ci sarà ancora una volta Alessandro Cattelan. Secondo quanto riportato da Dagospia, gli autori di X Factor starebbero puntando Neffa.

Come sanno i fan del programma, il nome del cantautore, pseudonimo di Giovanni Pellino, è stato associato al talent sia nel 2019 che nel 2019. Che questa sia la volta buona? Tutto ovviamente è ancora da confermare, visto che ad oggi l’unico certo della riconferma è Cattelan. Parallelamente proseguirà anche la ricerca dei cantanti che si sfideranno con l’obiettivo di sfondare nel mondo della musica. Non manca molto, infatti, all’inizio delle selezioni e delle registrazioni con i quattro giudici dietro al bancone.

X Factor 2020 andrà in onda, come di consueto, a settembre su Sky Uno. Neffa questa volta ci sarà davvero?

