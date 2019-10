X Factor 2019, la diretta live della prima puntata dei Live in onda giovedì 24 ottobre

X Factor arriva alla sua ultima fase, quella dei Live. A partire da giovedì 24 ottobre 2019, su Sky Uno va in onda l’ultima parte del talent show (dopo le Audizioni, i Bootcamp e gli Home Visit) condotto ancora una volta da Alessandro Cattelan.

Quattro squadre assegnate a quattro giudici. Quest’anno X Factor si è presentato al pubblico con una nuova veste, tante novità ma anche tanti volti storici che rassicurano gli italiani sugli intenti del programma: scovare il fattore “X”.

Quello che c’è da sapere sui Live di X Factor 2019

Dodici sono i concorrenti che si metteranno alla prova sul palco di X Factor. Per gli Under Uomini, guidati da Malika Ayane, vediamo Davide, Enrico e Lorenzo, mentre per le Under Donne – guidate da Sfera Ebbasta – abbiamo Giordana, Mariam e Sofia.

I gruppi, guidati da Samuel, contano su Booda, Seawards e Sierra, mentre gli Over – guidati da Mara Maionchi – sono composti da Eugenio, Marco e Nicola.

X Factor 2019 diretta live: cosa succede nella prima puntata dei Live

I Live Show di X Factor 2019 vanno in onda il giovedì in prima serata alle 21.15 su Sky Uno, raggiungibile al canale 108 del vostro decoder o al canale 455 del digitale terrestre. Per vedere X Factor 2019 in diretta tv dovete dunque avere prima sottoscritto un abbonamento a Sky.

I giudici di X Factor 2019

X Factor 2019, come votare i concorrenti ai Live

Anche per questa edizione il pubblico da casa sarà chiamato a valutare le esibizioni di ciascun concorrente, stabilendo chi merita di proseguire e chi no. In che modo? Ci sono 5 canali gratuiti attraverso i quali è possibile votare i propri artisti preferiti:

via web su xfactor.sky.it, effettuando l’accesso sia da desktop sia da mobile loggandosi con Sky ID

via Twitter, con messaggio diretto verso gli account Twitter @SkyUno o @XFactor_Italia

via App XF 2019, loggandosi con Sky ID e inserendo in fase di registrazione info + codice smart card per i clienti Sky (o senza codice smart card se non si è ancora clienti loggandosi tramite Facebook o Twitter)

via Smartwatch loggandosi con Sky ID, Facebook o Twitter dall’App X Factor 2019

utilizzando il proprio Decoder Sky tramite il canale interattivo (tasto verde) o Sky Q