World Trade Center: trama, cast e streaming del film su La7

Questa sera, martedì 10 settembre 2024, alle ore 21,20 su La7 va in onda World Trade Center, film del 2006 diretto da Oliver Stone e interpretato tra gli altri da Nicolas Cage e Michael Peña. È il secondo progetto cinematografico dedicato agli attentati dell’11 settembre 2001, preceduto da United 93. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

11 settembre 2001. Come ogni mattino, John McLoughlin, sergente del Dipartimento di Polizia Portuale della città di New York, lascia la propria casa per andare al lavoro. Nella stazione di polizia incontra i suoi amici e colleghi: Will Jimeno, Dominick Pezzulo, Antonio Rodrigues, Christopher Amoroso e molti altri. Il sergente sta assegnando i soliti compiti agli agenti, quando all’improvviso il volo American Airlines 11 si schianta contro la Torre Nord del World Trade Center. McLoughlin, dopo aver appreso dalla TV le prime notizie dello schianto, assegna agli agenti il compito di assistere alle evacuazioni nel World Trade Center. Mentre si dirigono alle Torri Gemelle, gli agenti apprendono la notizia che il Volo United Airlines 175 si è appena schiantato contro la Torre Sud.

Giunti sul luogo del disastro, gli agenti sono sconvolti dal vedere gli enormi incendi nelle due Torri e diverse persone cadere dagli edifici. Il sergente e pochi uomini (tra i quali vi sono Will Jimeno, Dominick Pezzulo, Antonio Rodrigues e Christopher Amoroso) decidono di entrare nella Torre Nord per prestare soccorso ai civili ancora imprigionati, recuperando l’attrezzatura necessaria all’edificio 5 del World Trade Center. Nel mentre si viene a sapere anche dell’attacco al Pentagono. Il gruppo si trova nella hall tra le due Torri e si sta dirigendo verso la Nord, quando la terra comincia a tremare: sta crollando la Torre Sud. Mclaughlin urla ai colleghi di correre verso la tromba dell’ascensore, in quanto è la parte più resistente dell’edificio, ma si salvano solo lui, Jimeno e Pezzulo.

World Trade Center: il cast

Abbiamo visto la trama di World Trade Center, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Nicolas Cage: John McLoughlin

Michael Peña: Will Jimeno

Maria Bello: Donna McLoughlin

Jay Hernandez: Dominick Pezzulo

Armando Riesco: Antonio Rodrigues

Jon Bernthal: Christopher Amoroso

Maggie Gyllenhaal: Allison Jimeno

Stephen Dorff: Scott Strauss

Michael Shannon: sergente Dave Karnes

William Mapother: sergente Jason Thomas

Frank Whaley: paramedico Chuck Sereika

Danny Nucci: agente Giraldi

Donna Murphy: Judy Jonas

Jude Ciccolella: ispettore Fields

Streaming e tv

Dove vedere World Trade Center in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 10 settembre 2024 – alle ore 21,20 su La7. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.