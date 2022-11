Words and Pictures: trama, cast e streaming del film

Stasera, mercoledì 2 novembre 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Words and Pictures, film del 2013 diretto da Fred Schepisi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Jack Marcus, alcolista, è docente di letteratura e scrittore dal talento ormai inaridito, combatte da tempo una lotta contro la dipendenza dei giovani dai media e dai voti scolastici, cercando di incoraggiare i suoi studenti a una maggiore valorizzazione della parola scritta. Dina Delsanto, arrivata da poco, sofferente di artrite reumatoide, insegna arte presso la stessa scuola, con il quale gareggia per far apprezzare piuttosto l’uso delle immagini e della raffigurazione pittorica. Tra di loro scatterà una scintilla e finiranno a letto a casa di lei. Di notte lui si sveglia, e dopo aver scolato una bottiglia di vodka, in preda alla sbornia va a sbattere contro l’ultimo quadro che Dina aveva realizzato, rovinandolo. Arrabbiatissima lo caccia e non gli parlerà più. Pentito, si disintossicherà, seguendo un gruppo di sostegno. Rivelerà che la poesia, che aveva fatta sua per un test, in realtà l’aveva scritta il figlio, per questo, consegnerà le dimissioni, confermando che quelle le ha scritte lui. Per non creare troppo disagio agli alluni gli faranno concludere l’anno scolastico. La Delsanto farà un lungo periodo di malattia per un intervento al ginocchio. Al ritorno, entrambi gli insegnanti sottopongono gli alunni a una serie di prove, per capire se siano effettivamente più potenti le parole o le immagini; attraverso queste continue sfide tra i due si instaura un forte legame, che li aiuterà a superare gli ostacoli della vita.

Words and Pictures: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Words and Pictures, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Clive Owen: Jack Marcus

Juliette Binoche: Dina Delsanto

Keegan Connor Tracy: Ellen

Bruce Davison: Walt

Amy Brenneman: Elspeth

Adam DiMarco: Swint

Valerie Tian: Emily

David Lewis: Tom

Janet Kidder: Sabine

Navid Negahban: Rashid

Andrew McIlroy: Roy Loden

Christian Scheider: Tony

Josh Ssettuba: Cole Patterson

Streaming e tv

Dove vedere Words and Pictures in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 2 novembre 2022 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.