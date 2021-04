Wonder Park – Sogna in grande: trama, personaggi e streaming

Questa sera, sabato 10 aprile 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Wonder Park – Sogna in grande, film d’animazione con la regia di David Feiss della durata di 85 minuti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

June è una bambina di grande immaginazione e con uno straordinario talento per l’ingegneria. Insieme alla madre – e ai suoi animali di peluche – dà vita con la fantasia a un intero parco dei divertimenti, Meravigliandia, dove ci sono cascate di fuochi d’artificio, zone a gravità zero tra enormi palloni, giostre con pesci volanti e chi più ne ha più ne metta. Inoltre con gli amici del quartiere June riesce a mettere in piedi vere e proprie attrazioni improvvisate, che non sempre però vanno come vorrebbe. La sua vita prende una brusca svolta quando sua madre si ammala e deve lasciare la casa, per essere seguita dai dottori di una clinica. A quel punto June decide di distruggere la mappa di Meravigliandia, che le sembra solo un ricordo infantile e doloroso, ma scoprirà che il potere della immaginazione è qualcosa di più reale di quanto credeva.

Wonder Park – Sogna in grande: personaggi e doppiatori italiani

Abbiamo visto la trama di Wonder Park – Sogna in grande, ma quali sono personaggi e doppiatori italiani del film d’animazione? Ecco la lista completa:

Lucrezia Roma: Cameron “June” Bailey

Marco Mete: Boomer

Eleonora De Angelis: Madre di June

Massimo De Ambrosis: Padre di June

Gigi: Cooper

Ross: Gus

Domitilla D’Amico: Greta

Francesco Facchinetti: Steve

Franco Mannella: Peanut

Giulio Bartolomei: Banky

Roberto Stocchi: Zio Tony

Lorenza Biella: Zia Albertine

Giò Giò Rapattoni: Shannon

Streaming e tv

Dove vedere Wonder Park – Sogna in grande in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 10 aprile 2021 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it

