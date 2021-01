Witness – Il testimone: trama, cast e streaming del film

Questa sera, lunedì 11 gennaio 2021, alle ore 21,20 su La7 va in onda Witness – Il testimone, film del 1985 diretto da Peter Weir. Il film vinse 2 premi Oscar su 8 candidature nel 1986. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Dopo aver involontariamente assistito a un omicidio nei bagni pubblici della stazione ferroviaria di Philadelphia e visto che l’unico testimone dell’omicidio è un bambino della comunità Amish di nome Samuel Lapp, lui viene posto assieme alla madre, una giovane vedova, sotto protezione. Una volta scoperto che gli esecutori del delitto sono agenti della polizia, la famiglia e l’uomo di legge incaricato di proteggerli, il detective John Book, si trovano in pericolo e devono scappare. Sfuggito a un sicario, Book si rifugia presso la comunità Amish, dove, assieme a Samuel e a sua madre, dovrà affrontare la vendetta dei suoi stessi superiori, che li vogliono morti per cancellare le tracce del crimine compiuto.

Abbiamo visto la trama di Witness – Il testimone, ma qual è il cast del film? Di seguito l’elenco completo degli attori presenti nel film:

Harrison Ford: detective John Book

Kelly McGillis: Rachel Lapp

Josef Sommer: Paul Schaeffer

Lukas Haas: Samuel Lapp

Jan Rubes: Eli Lapp

Alexander Godunov: Daniel Hochleitner

Danny Glover: tenente James McFee

Brent Jennings: sergente Elden Carter

Viggo Mortensen: agricoltore

Streaming e tv

Dove vedere Witness – Il testimone in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 11 gennaio 2021 – alle ore 21,20 su La7. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.

