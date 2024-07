Windstorm 4 – Il vento sta cambiando: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Stasera, sabato 6 luglio 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Windstorm 4 – Il vento sta cambiando, film tedesco del 2019 diretto dalla regista Theresa von Eltz. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La nonna Maria Kaltenbach, Sam e l’istruttore di equitazione Kaan cercano insieme di far funzionare Gut Kaltenbach, che è in difficoltà finanziarie. L’ambiziosa Isabell la sostiene in questo, sebbene persegua segretamente i propri obiettivi. L’impulsiva Ari arriva in terapia a Kaltenbach, dove sviluppa un rapporto speciale con Windstorm, il cavallo omonimo della serie del film, e stringe amicizia anche nei sogni con Mika, che è in coma. Ari salva la tenuta e protegge Windstorm dallo spietato addestratore di cavalli Thordur Thorvaldson. Finalmente Mika si sveglia dal coma e la festa estiva può aver luogo.

Windstorm 4 – Il vento sta cambiando: il cast

Abbiamo visto la trama di Windstorm 4 – Il vento sta cambiando, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Luna Paiano: Ari

Hanna Binke: Mika Schwarz

Amber Bongard: Fanny Schleicher

Lili Epply: Isabell Herburg

Cornelia Froboess: Maria Kaltenbach

Marvin Linke: Samuel “Sam” Kaan

Tilo Prückner: Herr Kaan

Sabin Tambrea: Thordur Thorvaldson

Marion Alessandra Becker: Marianne

Meret Becker: Britta

Timo Dierks: Herr Dotterweich

Michael A. Grimm: Hr. Fältskog

Lisa Karlström: Frau Ulveaus

Nina Kronjäger: Elisabeth Schwarz

Henriette Morawe: Tinka Anders

Detlev Buck: Dottor Anders

Streaming e tv

Dove vedere Windstorm 4 – Il vento sta cambiando in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 6 luglio 2024 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.