Windstorm 3 – Ritorno alle origini: trama, cast e streaming del film

Stasera, sabato 2 settembre 2023, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Windstorm 3 – Ritorno alle origini (Ostwind – Aufbruch nach Ora), film tedesco del 2017 diretto dalla regista Katja von Garnier. Il film è la continuazione del film Windstorm – Liberi nel vento del 2013 e Windstorm 2 – Contro ogni regola del 2015. Il romanzo è l’omonimo di Kristina Magdalena Henn e Lea Schmidbauer funge da modello. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Mika ancora non sa esattamente cosa sta cercando nella vita e volta le spalle a Gut Kaltenbach senza ulteriori indugi. Insieme al suo stallone Windstorm, si reca in Andalusia, dove vuole trovare la leggendaria città di Ora, dove Windstorm ha le sue radici. Nel sud della Spagna, Mika incontra Samantha sicura di sé, che aiuta suo padre Pedro a gestire l’allevamento di cavalli. Tuttavia, Pedro è da anni in un aspro litigio con sua sorella Tara, che preferisce vivere in libertà con i suoi cavalli piuttosto che rinchiuderli in scatole. Quando una società minaccia il paesaggio incontaminato, Mika ha un’idea brillante: la leggendaria fonte di Ora dovrebbe essere salvata con una corsa di cavalli.

Windstorm 3 – Ritorno alle origini: il cast

Abbiamo visto la trama di Windstorm 3 – Ritorno alle origini, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Hanna Binke: Mika Schwarz

Lea van Acken: Samantha

Amber Bongard: Fanny

Marvin Linke: Sam

Nicolette Krebitz: Tara

Jannis Niewöhner: Milan

Cornelia Froboess: Maria Kaltenbach

Thomas Sarbacher: Pedro

Martin Feifel: Commissario del governo

Tilo Prückner: Herr Kaan

Michele Oliveri: Sindaco

Streaming e tv

Dove vedere Windstorm 3 – Ritorno alle origini in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 2 settembre 2023 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.